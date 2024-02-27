Стало известно, когда в Краснодаре стартует сезон фонтанов
В мэрии Краснодара рассказали о подготовке к сезону фонтанов
По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, перед началом работы каждый из объектов тщательно проверят. Специалисты очистят чаши, осмотрят инженерные системы и отрегулируют высоту струй. Дата запуска фонтанов станет известна ближе к апрелю, пишет «Ъ-Кубань» .
Всего в городе насчитывается 14 муниципальных фонтанных комплексов. В 2023 году они заработали 24 апреля, а завершился сезон 4 ноября.
Все остальные фонтаны на территории города находятся в частной собственности, и их режим работы определяется соответствующей управляющей организацией.
Как писали Юга.ру, 22 февраля, накануне длинных праздничных выходных, в парке «Краснодар» запустили фонтан «Инфинити». Он находится прямо за стадионом, если идти от улицы Восточно-Кругликовской, рядом с прудом с карпами.