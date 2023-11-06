В Краснодаре завершился сезон фонтанов

Краснодарский край

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  • Плоскостной фонтан на Главной городской площади © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Плоскостной фонтан на Главной городской площади © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэрия Краснодара объявила о завершении сезона фонтанов в 2023 году

Все муниципальные фонтаны Краснодара отключены на зиму вечером 4 ноября — об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сейчас ведутся работы по проверке фонтанных комплексов и консервации их на зиму. Снова их включат в середине апреля 2024 года — точная дата станет известна ближе к этому времени.

В мэрии также уточнили, что муниципалитет несет ответственность за эксплуатацию 14 фонтанов и фонтанных комплексов Краснодара:
· плоскостной светомузыкальный фонтан на Главной городской площади (перед Драмтеатром);
· фонтан на Казачьей площади (Красная ул., 3);
· комплекс перед кинотеатром «Аврора»;
· фонтан в сквере имени маршала Жукова (напротив здания администрации, Красная ул., 25);
· фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги;
· фонтан напротив Александровской арки на Красной/Бабушкина;
· фонтан в сквере «Дружба народов» (Орджоникидзе/Мира);
· фонтан в Чистяковской роще;
· фонтан в Городском саду;
· фонтан в парке 30-летия Победы (на Затоне);
· фонтан в сквере «Фестивальный» (Тургенева/Атарбекова);
· фонтан на Платановом бульваре;
· фонтан в сквере имени Гатова (Стасова ул., 175).

Все остальные фонтанные комплексы на территории города находятся в частной собственности, и их режим работы определяется соответствующей управляющей организацией.

Ранее Юга писали о том, что краевая администрация планирует до конца 2023 года обнародовать проект реконструкции Краснодарского цирка.

Краснодар фонтаны

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