В Краснодаре завершился сезон фонтанов

Мэрия Краснодара объявила о завершении сезона фонтанов в 2023 году

Все муниципальные фонтаны Краснодара отключены на зиму вечером 4 ноября — об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сейчас ведутся работы по проверке фонтанных комплексов и консервации их на зиму. Снова их включат в середине апреля 2024 года — точная дата станет известна ближе к этому времени.

В мэрии также уточнили, что муниципалитет несет ответственность за эксплуатацию 14 фонтанов и фонтанных комплексов Краснодара:

· плоскостной светомузыкальный фонтан на Главной городской площади (перед Драмтеатром);

· фонтан на Казачьей площади (Красная ул., 3);

· комплекс перед кинотеатром «Аврора»;

· фонтан в сквере имени маршала Жукова (напротив здания администрации, Красная ул., 25);

· фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги;

· фонтан напротив Александровской арки на Красной/Бабушкина;

· фонтан в сквере «Дружба народов» (Орджоникидзе/Мира);

· фонтан в Чистяковской роще;

· фонтан в Городском саду;

· фонтан в парке 30-летия Победы (на Затоне);

· фонтан в сквере «Фестивальный» (Тургенева/Атарбекова);

· фонтан на Платановом бульваре;

· фонтан в сквере имени Гатова (Стасова ул., 175).

Все остальные фонтанные комплексы на территории города находятся в частной собственности, и их режим работы определяется соответствующей управляющей организацией.

Ранее Юга писали о том, что краевая администрация планирует до конца 2023 года обнародовать проект реконструкции Краснодарского цирка.