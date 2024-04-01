Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из Сочи в Стамбул

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Стамбул, Турция © Фото VisionPics с сайта pixabay.com
    Стамбул, Турция © Фото VisionPics с сайта pixabay.com

Прямые регулярные рейсы между Сочи и Стамбулом запустили «Уральские авиалинии» 31 марта

Самолеты будут выполнять шесть рейсов в неделю — по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A320 компоновкой 162 кресла. Время в пути составит 2 часа 5 минут. В первый полет из аэропорта Сочи отправились 126 человек.

Кроме «Уральских авиалиний» рейсы в Стамбул из Сочи совершают компании «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», «Азимут».

Как писали Юга.ру, международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова с 31 марта до конца октября работает по весенне-летнему расписанию. С 3 июня перевозчик Gulf Air будет летать из Манамы (Бахрейн) в Сочи. А iFly весной-летом откроет новые внутренние направления — Улан-Уде (с 30 мая), Якутск (с 31 мая), Благовещенск (с 1 июня).

Напомним, в строительство нового аэропорта в Краснодаре вложат больше 50 млрд рублей. Сообщается, что площадь нового терминала составит 83 тыс. кв. метров. По проекту, пропускная способность аэропорта вырастет почти в шесть раз, за год рассчитывают обслуживать по 10 млн пассажиров.

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