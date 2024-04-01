Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из Сочи в Стамбул

Самолеты будут выполнять шесть рейсов в неделю — по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A320 компоновкой 162 кресла. Время в пути составит 2 часа 5 минут. В первый полет из аэропорта Сочи отправились 126 человек.

Кроме «Уральских авиалиний» рейсы в Стамбул из Сочи совершают компании «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», «Азимут».