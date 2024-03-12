В строительство нового аэропорта в Краснодаре вложат больше 50 млрд рублей

Инвестор рассказал о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений нового аэропорта в Краснодаре

«Международный аэропорт Краснодар», Минэкономразвития России и администрация Краснодарского края заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений в строительство нового аэропорта. Об этом рассказали в пресс-службе аэровокзала.

ГК «Аэродинамика» (управляющая компания аэропорта) вложит в строительство 27 млрд рублей, а общая стоимость проекта превысит 50 млрд. Соглашение, как сообщает инвестор, дает гарантии обеим сторонам: «Государство получило гарантии выполнения обязательств инвестора, а инвестор получил защиту своих капиталовложений и возврат инвестиций после ввода крупнейшего транспортного объекта на Юге России в эксплуатацию».

Сообщается, что площадь нового терминала составит 83 тыс. кв. метров. По проекту, пропускная способность аэропорта вырастет почти в шесть раз, за год рассчитывают обслуживать по 10 млн пассажиров. В администрации Краснодарского края добавили , что будет создано примерно 450 рабочих мест.

В аэропорту отметили, что строительство нового терминала идет по плану. По состоянию на 11 марта специалисты завершили заливку фундамента и несущих балок, приступили к возведению колонн первого этажа. Также строители начали создавать восемь переходных галерей, от которых к самолетам будут отходить 10 телескопических трапов.

«К середине мая планируется завершить монолитные работы по первым трем, самым крупным, секциям и приступить к монтажу металлоконструкций нового здания. Уже сейчас можно визуально наблюдать прогресс от проделанной работы», — рассказали в пресс-службе краснодарского аэропорта.