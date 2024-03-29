Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание. Публикуем новый график полетов

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова с 31 марта до конца октября будет работать по весенне-летнему расписанию

В летнем сезоне из Сочи планируют осуществить полеты по 87 направлениям — 64 внутренних и 23 международных. Рейсы будут выполнять 33 авиаперевозчика, включая 12 иностранных. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.



С 27 апреля у авиакомпании Southwind Airlines запланированы рейсы по маршруту Анталья — Сочи три раза в неделю. С 3 июня перевозчик Gulf Air будет летать из Манамы в Сочи. Рейсы будут выполнять один раз в неделю. С 16 июня полеты между Дубаем и Сочи появились в расписании у авиакомпании flydubai, которые запланированы трижды в неделю. Также с 4 июня перевозчик SCAT возобновит полеты в Казахстан по направлению Сочи — Актау по вторникам и пятницам.

Авиакомпания Nordwind, продолжит выполнять рейсы из Сочи в 23 региона России минимум дважды в неделю.



«Аэрофлот» продолжит полетную программу как по внутренним направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск, так и по международным — Стамбул, Анталья, Дубай, Даламан, Ереван.



Перевозчик iFly весной-летом откроет новые внутренние направления — Улан-Уде (с 30 мая), Якутск (с 31 мая), Благовещенск (с 1 июня). Также в летнем сезоне перевозчик продолжит летать в Москву и возобновит рейсы в Читу и Хабаровск.



С 1 июня авиакомпания «Победа» начнет полеты в Волгоград. Рейсы запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.



У компании «Ютэйр» со 2 июня стартуют рейсы по маршруту Сочи — Уфа с частотой три раза в неделю. Также перевозчик увеличить полеты до двух в день из Сочи в Сургут. Рейсы в Турцию будут выполнять авиакомпании: «Россия», «Азимут», Red Wings, «Уральские Авиалинии», «ИрАэро», Azur Air и Southwind Airlines.

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Авиакомпания Red Wings, помимо традиционных для себя направлений (Анталья, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Стамбул, Дубай, Хургада, Шарм-Эль-Шейх), в летнем сезоне планирует начать летать в Бахрейн, Кувейт и Пхукет.



Авиаперевозчик «Азимут» запустит из аэропорта Сочи рейсы в: Стамбул — ежедневно;

Тель-Авив — до 10 раз в неделю;

Дубай, Анталью — четыре раза в неделю на каждом направлении;

Тбилиси, Ереван, Алматы, Баку — дважды неделю на каждом направлении;

Самарканд — один раз в неделю. Из Сочи в Ереван самолеты будут летать пять раз в неделю. На сегодня в столицу Армении осуществляют рейсы авиакомпании: Fly One, Armenian Airlines, «Россия», «Азимут», Red Wings, «Уральские Авиалинии».



Также продолжат выполнять полеты авиакомпании «Белавиа» — в Минск (дважды в неделю), Uzbekistan Airways — в Ташкент (ежедневно) и Наманган (дважды в неделю).



«Уральские авиалинии» продолжат осуществлять рейсы в Таджикистан (Душанбе) и Киргизию (Ош, Бишкек). Перевозчик планируют летать из Сочи в Ереван, Стамбул, Баку, Анталью, Наманган, Дубай. Больше информации можно узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи.