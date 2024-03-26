Между Сочи и Бахрейном запустят прямые рейсы

Первый рейс Gulf Air из Сочи в Манаму состоится 3 июня. Полеты будут выполнять один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A-321 вместимостью 166 пассажиров. Прилет в Сочи в 20:15, вылет в столицу Бахрейна в 21:15 по местному времени.

«На сегодняшний день развитие международной маршрутной сети является одной из приоритетных задач для аэропорта Сочи. И мы будем очень рады приветствовать в курортной столице национального перевозчика из Бахрейна, а также туристов из стран Персидского залива», — отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Аэродинамика» Александр Никонов.

Программа полетов пока не сформирована, на сайте аэропорта Сочи посмотреть расписание и узнать стоимость билетов по состоянию на 26 марта не удалось.