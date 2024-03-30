В Краснодаре создали муниципальную штрафстоянку и закупили эвакуаторы
В столице Кубани снова заработаю эвакуаторы. Эвакуировать машины будут на городскую штрафстоянку
В Краснодаре планируют возобновить работу эвакуаторов. Как рассказал врио начальника краевого ГУ МВД Сергей Воложинов, власти уже закупили 11 единиц спецтехники.
Кроме того, в городе организовали муниципальную штрафстоянку на 160 мест. Туда хотят эвакуировать в том числе автомобили без номеров.
«Мы можем вынести вопрос по эвакуации автомобилей без номеров на рассмотрений антитеррористической комиссии. Решением комиссии мы вправе закрепить его эвакуацию без оформления соответствующего протокола. Мы его просто поднимем и отвозим на штрафстоянку», — сказал Воложинов.
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Напомним, в 2020 году в Краснодаре решили прекратить работу эвакуаторов. Краевые власти объяснили это тем, что работу службы эвакуации машин нужно менять.
Но в 2023 году жители города заметили, что эвакуаторы все-таки работают. Хотя официально об этом никто не сообщал.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края рассказали Юга.ру, что в Краснодаре есть 46 единиц спецтехники. Они снова заработали с 1 июня 2022 года. Их координирует диспетчерский отдел «Центра организации дорожного движения».