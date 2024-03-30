В Краснодаре создали муниципальную штрафстоянку и закупили эвакуаторы

В столице Кубани снова заработаю эвакуаторы. Эвакуировать машины будут на городскую штрафстоянку

В Краснодаре планируют возобновить работу эвакуаторов. Как рассказал врио начальника краевого ГУ МВД Сергей Воложинов, власти уже закупили 11 единиц спецтехники.

Кроме того, в городе организовали муниципальную штрафстоянку на 160 мест. Туда хотят эвакуировать в том числе автомобили без номеров.

«Мы можем вынести вопрос по эвакуации автомобилей без номеров на рассмотрений антитеррористической комиссии. Решением комиссии мы вправе закрепить его эвакуацию без оформления соответствующего протокола. Мы его просто поднимем и отвозим на штрафстоянку», — сказал Воложинов.