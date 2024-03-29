Экс-министра здравоохранения Ростовской области приговорили к тюремному сроку
Кущевский районный суд Краснодарского края огласил приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской
Она попала под следствие за то, что проводила незаконные манипуляции с тендерами ради выигрыша своего знакомого. О том, что Татьяну Быковскую задержали, стало известно 28 ноября 2019 года. На следующий день Быковскую отправили под домашний арест.
Еще одним фигурантом уголовного дела стал заместитель министра Станислав Беседовский. По предварительным данным, чиновники нарушили закон при проведении госконтракта, связанного с утилизацией медицинских отходов в регионе.
На Беседовского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В январе 2024 года дело в отношении бывшего заместителя экс-министра прекратили в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
В отношении Быковской возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). Суд счел вину подсудимой доказанной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права два года занимать должности в органах самоуправления, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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