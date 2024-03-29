Экс-министра здравоохранения Ростовской области приговорили к тюремному сроку

Она попала под следствие за то, что проводила незаконные манипуляции с тендерами ради выигрыша своего знакомого. О том, что Татьяну Быковскую задержали, стало известно 28 ноября 2019 года. На следующий день Быковскую отправили под домашний арест.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал заместитель министра Станислав Беседовский. По предварительным данным, чиновники нарушили закон при проведении госконтракта, связанного с утилизацией медицинских отходов в регионе.