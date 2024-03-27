Краснодарский хирург избежал наказания за пластическую операцию, травмировавшую жительницу Сочи

В декабре 2020 года модель из Сочи Юлию Тарасевич оперировали хирурги Омар Халед и Андрей Комаров. Девушка обратилась в клинику пластической хирургии, чтобы удалить комки Биша, сделать блефаропластику и поднять мягкие ткани средней трети лица.

После операции лицо Тарасевич покрылось буграми, а веки перестали закрываться. Хирурги утверждали, что у девушки генетическое заболевание. Но эксперты доказали отсутствие противопоказаний и связь между операцией и причинением тяжкого вреда здоровью.

В феврале 2022 году в отношении хирургов завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В октябре того же года одного из врачей Омара Халеда признали виновным в смерти другой пациентки, но отбывать наказание он не отправился из-за истечения срока давности.

В марте 2023 года объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд доказал вину второго хирурга — Андрея Комарова — по статье о причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Тарасевич. Изначально ему назначили три года лишения свободы, но отпустили в связи с истечением сроков давности наказания. Приговор в законную силу не вступил.