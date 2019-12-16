Глава минздрава Ростовской области попала под следствие за то, что помогла знакомому выиграть тендер

На руководителя Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую завели уголовное дело из-за того, что она проводила незаконные манипуляции с тендерами ради выигрыша своего знакомого

О том, что Татьяну Быковскую задержали, стало известно 28 ноября. Тогда СМИ сообщали, что на нее завели уголовное дело по статье о превышении полномочий. Минздрав при этом отказался от комментариев.

29 ноября Быковскую отправили под домашний арест. Еще одним фигурантом уголовного дела стал заместитель министра Станислав Беседовский. По предварительным данным, чиновники нарушили закон при проведении госконтракта, связанного с утилизацией медицинских отходов в регионе.

16 декабря появилась информация о том, что Быковская имела тесные контакты в руководителем швейцарской компании AFD Group SA Александром Данченко. В 2017 году он учредил ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» — предприятие по обезвреживанию медицинских отходов классов Б и В [шприцы, медицинские инструменты и т.п. — Юга.ру].

По предварительным данным УФСБ России по Ростовской области, Быковская в сентябре 2017 года договорилась со своим заместителем, отвечавшим за координацию работы по закупке товаров и услуг для госучреждений, помочь в устранении конкурентов «Центра». В течение полугода, до января 2018 года, чиновники не раз встречались с представителями компании Данченко, чтобы обсудить содержание документов для конкурса и технического задания к ним, а также приказывали своим подчиненными вносить в них изменения.