В Краснодаре собирают идеи для создания муралов на фасадах зданий

Если у вас есть предложение, какую поверхность в Краснодаре можно облагородить и/или идея рисунка — нужно до 31 мая заполнить специальную форму . Мэрия соберет лучшие варианты и вместе с горожанами выберет проекты, которые потом воплотят в жизнь.

По состоянию на 28 марта поступило 37 предложений. В качестве места размещения многие предлагают дом по улице Ярославской, 68. Среди идей рисунков чаще всего встречаются: авиационная и футбольная тематики, триколор и другие патриотические сюжеты, цветочные поля.

Напомним, огромную копию картины Сергея Воржева создали на фасаде жилого здания по улице Тургенева, 140 в Краснодаре. На ней изображен сюрреалистичный летательный аппарат марапацуца.