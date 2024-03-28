В Краснодаре собирают идеи для создания муралов на фасадах зданий

Краснодарский край

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  • Муралы неизвестного художника © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Муралы неизвестного художника © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре собирают народные идеи по украшению города граффити

Если у вас есть предложение, какую поверхность в Краснодаре можно облагородить и/или идея рисунка — нужно до 31 мая заполнить специальную форму. Мэрия соберет лучшие варианты и вместе с горожанами выберет проекты, которые потом воплотят в жизнь.

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По состоянию на 28 марта поступило 37 предложений. В качестве места размещения многие предлагают дом по улице Ярославской, 68. Среди идей рисунков чаще всего встречаются: авиационная и футбольная тематики, триколор и другие патриотические сюжеты, цветочные поля.

Напомним, огромную копию картины Сергея Воржева создали на фасаде жилого здания по улице Тургенева, 140 в Краснодаре. На ней изображен сюрреалистичный летательный аппарат марапацуца.

Как писали Юга.ру, на улицу Чапаева в Краснодаре вернулось граффити с Децлом. В ноябре 2022 года его закрасили и нарисовали там портрет Чапаева. 

Краснодар

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