В Краснодаре на улице Чапаева снова появилось граффити с Децлом

На улицу Чапаева в Краснодаре вернулось граффити с Децлом

В соцсетях сообщили, что на улице Чапаева снова сделали мурал с Децлом. Кто автор граффити — неизвестно.

Напомним, ранее граффити с музыкантом уже было на этой стене. В ноябре 2022 года его закрасили и нарисовали там портрет Чапаева.