В Краснодаре на улице Чапаева снова появилось граффити с Децлом
На улицу Чапаева в Краснодаре вернулось граффити с Децлом
В соцсетях сообщили, что на улице Чапаева снова сделали мурал с Децлом. Кто автор граффити — неизвестно.
Напомним, ранее граффити с музыкантом уже было на этой стене. В ноябре 2022 года его закрасили и нарисовали там портрет Чапаева.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара хотели создать городской портал «Стрит-арт проекты», через который уличные художники должны будут согласовывать граффити. Согласовано ли новое граффити с Децлом — неизвестно. Редакция направила запрос в мэрию.
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