В Краснодаре на стене дома появился мурал с необычным летательным аппаратом

Краснодарский край

Распечатать

  • Марапацуца на картине Сергея Воржева © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Марапацуца на картине Сергея Воржева © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Огромную копию картины Сергея Воржева создали на фасаде жилого здания по улице Тургенева, 140 в Краснодаре

На ней изображен сюрреалистичный летательный аппарат марапацуца.

В 2017 году фильм кубанского режиссера Игоря Гаркушенко «Марапацуца» стал участником Каннского кинофестиваля. Лента была принята в программу Short Film Corner. Короткий метр создали на базе картин Сергея Воржева и положили на музыку Кубанского казачьего хора. Фильм «Марапацуца» рассказывает о казаке, который мечтает о прекрасной девушке и ищет ее во сне.

  • © Скриншот из телеграм-канала «Свободный кубанец».
    © Скриншот из телеграм-канала «Свободный кубанец».

Творчество Сергея Воржева, который скончался в мае 2023 года, занимает важное место в изобразительном искусстве региона. Его стиль узнаваем не только в крае и России, но и за пределами страны. Созданный им жанр получил название «этнический сюрреализм».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «Традиция реалистической картины». Представлено более 100 работ заслуженного художника Республики Адыгея Владимира Мехеда и заслуженного деятеля искусств Кубани Виктора Коваленко.

Граффити Искусство Краснодар

Новости

В жилых домах центра Краснодара отключили отопление с началом похолодания
В Краснодаре на стене дома появился мурал с необычным летательным аппаратом
Как включиться в работу после новогодних праздников? 7 советов
В Сочи открыли пункты утилизации новогодних елок
В Ростовской области из-за снегопада ограничено движение на трассе М-4 «Дон»
В Ставропольском крае столкнулись «ГАЗель» и «КАМАЗ». Погибли семь человек

Лента новостей

Реклама на сайте