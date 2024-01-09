В Краснодаре на стене дома появился мурал с необычным летательным аппаратом

Огромную копию картины Сергея Воржева создали на фасаде жилого здания по улице Тургенева, 140 в Краснодаре

На ней изображен сюрреалистичный летательный аппарат марапацуца. В 2017 году фильм кубанского режиссера Игоря Гаркушенко «Марапацуца» стал участником Каннского кинофестиваля. Лента была принята в программу Short Film Corner. Короткий метр создали на базе картин Сергея Воржева и положили на музыку Кубанского казачьего хора. Фильм «Марапацуца» рассказывает о казаке, который мечтает о прекрасной девушке и ищет ее во сне.

© Скриншот из телеграм-канала «Свободный кубанец».

Творчество Сергея Воржева, который скончался в мае 2023 года, занимает важное место в изобразительном искусстве региона. Его стиль узнаваем не только в крае и России, но и за пределами страны. Созданный им жанр получил название «этнический сюрреализм».