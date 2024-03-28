Курортный роман, материнский инстинкт, волшебная гимнастика. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 28 марта

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 28 марта (18+)

Действие драмеди «Сказки Гофмана» (16+) происходит в начале 2000-х. Неприметная Надежда Страхова на удивление друзей и родственников выходит замуж. Её супруг Виталик согласился повести девушку в ЗАГС ради московской прописки и хрущёвки на окраине города. Чтобы содержать семью, Надежда трудится на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Её жизнь резко меняется, когда хозяином очередного пальто оказывается человек из мира рекламы и кино. В хорроре «Уиджи. Потустороннее измерение» (18+) команда блогеров решает провести ритуал в особняке «чёрной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести её в другое измерение. Вызывая фантом женщины, герои впускают в мир демонов.

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Действие драматического триллера «Материнский инстинкт» происходит в 1960-е годы. Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Внезапно идиллия превращается в кошмар. Трагическая смерть ребёнка превращает близких подруг в непримиримых противниц, одолеваемых местью. У восьмилетнего Коли в драмеди «Ненормальный» (12+) врожденная болезнь — атрофия мышц, ребенок прикован к инвалидному креслу. Мама мальчика Татьяна уже не верит, что сын когда-нибудь встанет на ноги. Врачи разводят руками и подсовывают ей буклеты интернатов, в которые можно сдать Колю. Но её новый знакомый Юрий твердо намерен поставить мальчика на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики.

Герои драмы «(Не)бывшие» (18+) — известный актер Матье и учительница музыки Алис. Когда-то они были парой, но мужчина бросил возлюбленную. Теперь ему за пятьдесят, ей за сорок, их отношения остались в прошлом, у каждого есть семья. Однако, судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон. Лента номинировалась на главный приз Венецианского кинофестиваля. В фэнтези «Вождь орков» (18+) люди стремились заключить союз с грозной и агрессивной расой мифических воинов, однако последние предпочитали улаживать конфликты силой. Это приводило к наступлению темных времен для первых. Отряду охранников, защищающих особого мага с посланием для короля, предстоит пройти через полный опасностей лес. Их ждут битва с одичалыми, столкновения со злом и встреча с вождем орков. Действие мультфильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики» (6+) начинается перед большим праздником. Герои собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну.