Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Четыреста ударов» 1959 года

Дебютный полнометражный фильм Франсуа Трюффо 1959 года во многом автобиографический. Считается одной из первых и ключевых лент французской новой волны. Получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, а также номинировался на «Оскар» за оригинальный сценарий. Фильм входит в список 250 лучших по версии IMDb.

Главный герой — трудный подросток Антуан Дуанель. Он живёт в тесной квартире со своей матерью и отчимом. Оба относятся к нему безразлично. Антуан вместе с другом начинает прогуливать школу, а потом и вовсе сбегает из дома и пускается во все тяжкие.

Начало в в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.