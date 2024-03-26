В Кисловодск приедет Максим Аверин для съемок в сериале «Склифосовский»
С 1 по 4 апреля в Кисловодске пройдут съемки новых серий 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский» (16+)
Для участия в них курорт посетит актер театра и кино Максим Аверин, который исполняет роль доктора Брагина. Режиссером выступает Юлия Краснова. Премьера запланирована в эфире телеканала «Россия 1». Помимо Кисловодска, сериал будут снимать в Москве и Подмосковье.
«Живописная природа, уникальная архитектура и атмосфера Кисловодска вновь привлекли внимание съемочных групп. А это говорит о том, что на нашем курорте наряду с событийным, культурно-познавательным, спортивным, экологическим туризмом активно набирает популярность и кинематографический туризм. А ещё это шанс наблюдать любимых актеров на улицах города. Уверен, что увидев красоту Кисловодска на экране, зрители обязательно захотят его посетить», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.
У предыдущего сезона был открытый финал. Осталась неясной ситуация с операцией олигарха, также зрители так и не узнали, согласится ли герой Максима Аверина на поставленные бандитами условия. Финальные события станут началом 12-го сезона.
Как писали Юга.ру, ранее на улицах Кисловодска снимали историческую мелодраму «Княжна милосердия» с участием турецких актеров.