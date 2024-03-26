В Кисловодск приедет Максим Аверин для съемок в сериале «Склифосовский»

Для участия в них курорт посетит актер театра и кино Максим Аверин, который исполняет роль доктора Брагина. Режиссером выступает Юлия Краснова. Премьера запланирована в эфире телеканала «Россия 1». Помимо Кисловодска, сериал будут снимать в Москве и Подмосковье.

«Живописная природа, уникальная архитектура и атмосфера Кисловодска вновь привлекли внимание съемочных групп. А это говорит о том, что на нашем курорте наряду с событийным, культурно-познавательным, спортивным, экологическим туризмом активно набирает популярность и кинематографический туризм. А ещё это шанс наблюдать любимых актеров на улицах города. Уверен, что увидев красоту Кисловодска на экране, зрители обязательно захотят его посетить», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

У предыдущего сезона был открытый финал. Осталась неясной ситуация с операцией олигарха, также зрители так и не узнали, согласится ли герой Максима Аверина на поставленные бандитами условия. Финальные события станут началом 12-го сезона.