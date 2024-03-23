В Краснодаре пройдет фестиваль для поклонников аниме и корейской культуры

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 8 по 14 апреля пройдет фестиваль аниме и корейской культуры (18+)

В программе кинопоказы новых и классических фильмов, любимые герои, ярмарка, конкурсы, косплей-шоу, тематические зоны.

8 апреля можно будет посмотреть ленту «Дитя погоды» (12+) о старшекласснике Ходака Морисима, который сбегает из дома где-то в японской провинции ради жизни в Токио. 9 апреля в кино покажут «Мирай из будущего» (6+) о мальчике, который изо всех сил пытается привыкнуть к появлению в семье маленькой сестры.

10 апреля зрители смогут оценить аниме «Ученик чудовища» (12+). Девятилетний Рен остается сиротой, начинает скитаться по улицам Токио и попадает в параллельный мир.

11 апреля в кино покажут «Шёпот сердца» (16+). Подросток Сидзуку всё свободное время проводит за чтением. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до нее брал некий Сэйдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, который поначалу Сидзуку совсем не нравится.

12 апреля в программе знаменитое аниме Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе» (6+). Дочь могущественного колдуна и морской богини влюбляется в человека и использует магию своего отца, чтобы превратиться в девочку.

13 апреля можно будет посмотреть легендарную «Принцесса Мононоке» (12+) все того же культового Миядзаки. Главные герои — молодой принц Аситака, ставший после убийства кабана Наго жертвой проклятия и вынужденный покинуть родную деревню, и Сан, оставленная родителями и выращенная волками.

Завершится фестиваль лентой «5 сантиметров в секунду» (12+). После окончания начальной школы близкие друзья Такаки и Акари вынуждены расстаться из-за переезда последней. Теперь они могут поддерживать связь и делиться своими чувствами только в письмах.

Билеты на все показы уже в продаже.