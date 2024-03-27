Пропавший в Тихом океане путешественник из Геленджика вышел на связь

Чемпион России по яхтенному спорту и экс-глава яхтклуба ВДЦ «Орленок» Виталий Елагин, пропавший в Тихом океане, спустя десять дней поисков вышел на связь

Он написал сообщение семье с координатами своего местоположения. Судя по ним, Виталий Елагин находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и аргентинским городом Рио-Гранде. Яхтсмен обогнул мыс Горн и вышел в Атлантический океан.

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На поиски Виталия отправилось другое российское судно. На борту есть запасной мотор для «Дочери ветра». Сейчас береговая охрана решает, как спасти путешественника.

Напомним, Виталий Елагин на яхте «Дочь ветра» 1 октября 2023 года отправился в кругосветное плавание. 19 марта 2024 года он вышел на связь, сообщив о трудностях в управлении, так как оба паруса были повреждены. В этот же день он пропал с радаров у берегов Чили, и больше от него вестей не было.