«Просто села и поехала». Девушка ехала из Владивостока в Сочи на велосипеде пять месяцев

Анна Роднищева рассказала Юга.ру о том, как путешествовала между Дальним Востоком и Краснодарским краем на велосипеде

Анна Роднищева родом из Москвы. Год назад ей надоела городская рутина, и она решила самостоятельно отправиться на велосипеде из столицы на Черноморское побережье через Волгоград. На велотранспорте Анна преодолела около 3 тыс. км и приехала в Сочи.



В мае 2023 года девушка совершила вторую вторую поездку в Сочи, на этот раз из Владивостока. С Дальнего Востока до курорта она добиралась на велосипеде пять месяцев.



Мы решили побольше узнать о путешествиях Анны. Вот, что она рассказала редакции Юга.ру.

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Анна, как получилось, что вы решили преодолеть такое большое расстояние?

— Изначально я думала ехать из Сочи во Владивосток. Но по потом подумала, что зима на Дальнем Востоке наступает раньше, и поэтому решила за летние месяцы проехать Дальний Восток и Сибирь, а осенью поехать в западную часть России и уже до Сочи доехать. В мае я села на поезд, семь дней ехала до Владивостока с велосипедом и всеми вещами, а после пять месяцев добиралась до Сочи.

Какие города Краснодарского края удалось посетить?

— В прошлом году я была и в Краснодаре, и в Анапе, и в других прибрежных городах. В этот раз я поехала в Сочи через Шаумянский перевал и Апшеронский район.

© Фото Анны Роднищевой

© Фото Анны Роднищевой

Где вам больше всего понравилось в Краснодарском крае?

— Мне нравится Адлер, Имеретинская набережная и вообще эта зона, потому что плоская поверхность, много пляжей. Есть, где отдохнуть, еще и на заднем плане горы видны. Плюс инфраструктура хорошая. Но этот город мне нравится не в сезон, потому что людей меньше. А так, все Черноморское побережье очень красивое. И Кабардинка, и Геленджик, все симпатично.

© Фото Анны Роднищевой

Анна, а вы спортсменка? Занимались когда-нибудь велоспортом?

— Никаким спортом я не занималась. Даже в спортзал не ходила, чтобы подготовиться к поездке. Просто села и поехала. В своем темпе еду, не очень быстро, но ничего, доехала.

Какая была цель поездки? Почему выбрали именно такое направление?

— Сложно назвать какую-то конкретную цель. Я выбрала для путешествий Россию, потому что мне интересно посмотреть родную страну. Я особо не видела Россию за пределами Москвы. Мне было интересно поехать именно на велосипеде, чтобы в замедленном формате посмотреть каждый регион.



Вообще, хотелось попробовать себя в чем-то большом. Сделать то, что ранее казалось невероятным. Если бы мне пять лет назад сказали, что я решу на велосипеде всю Россию проехать, то я бы не поверила.

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Что вы брали с собой в поездки? Может, у вас есть базовый набор для путешествий на велосипеде?

— Я покупала багажник для велосипеда, велобаул и велоштаны. Велобаул — это большой рюкзак, который со своим весом держится на багажнике. В него я положила спальник, палатку, одежду на разные погодные условия, два коврика (один запасной), еду и аптечку.

Где вы оставались ночевать?

— Я чередую. Между городами чаще ночую в палатке, а в больших городах останавливалась в хостелах и пару дней гуляла без велосипеда по городу. Смотрела достопримечательности, ходила на выставки. Туристическая поездка получилась.

Как вам Краснодар? Что впечатлило и удалось посмореть?

— В Краснодаре я была в прошлом году. В парк Галицкого, к сожалению, не попала. Зато прогулялась по Красной. Это был вечер воскресенья. Где-то играли уличные музыканты, где-то люди учились танцевать танго. Мне это запомнилось. Жизнерадостный город.

© Фото Анны Роднищевой

© Фото Анны Роднищевой

О других путешествиях Анны по городам России можно прочитать здесь, в ее личном блоге.