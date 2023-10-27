Житель Геленджика отправился в кругосветное путешествие на яхте

Краснодарский край, В мире

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Дочь Ветра в Океане» https://t.me/Oceanschoolru/708
    © Скриншот из телеграмм-канала «Дочь Ветра в Океане» https://t.me/Oceanschoolru/708

Житель Геленджика решил объехать весь мир на яхте. О своем путешествии моряк рассказывает в блоге

Виталий Елагин родом из Геленджика. Он решил отправиться в кругосветное путешествие на яхте «Дочь ветра», которая уже дважды, по словам моряка, обошла вокруг света и несколько раз пересекла океан. Елагин рассказывает о своих путешествиях в телеграм-канале.

«Просто села и поехала»:

Моряк отправился в плавание 1 октября 2023 года. 26 октября путешественник почти доплыл до Южной Америки. На тот момент ему оставалось около 300 км до экватора.

«Сам я с детства занимаюсь яхтингом и очень люблю парус. Никогда не рассматривал себя в другой области. В восьмом классе я уже точно знал, что пойду в инфиз на кафедру парусного спорта. Около семнадцати лет я отдался тренерской работе с детьми, после ушел работать инструктором со взрослыми курсантами. 

С 2006 года являюсь учеником проекта «Школа океан» Виктора Языкова, пересек в одиночку Чёрное море на малой яхте, участвовал в океанской гонке Джестер Челленджер, и как-то так получилось, что сегодня я капитан яхты «Дочь ветра» и уже веду свой проект «Школа океан» Виталия Елагина», — поделился капитан.

О целях своего путешествиях Елагин пишет так:

«Мы вместе с «Дочерью ветра» идем замаливать наши грехи перед отцом-океаном, дабы он дал разумности человечеству… Конечно, что уж тут говорить, во всем этом есть мой личный эгоизм…есть и более понятные цели…наша задача — достойно пронести флаг России вокруг земного шара…».

Как писали ранее Юга.ру, зимой курорты Краснодарского края ожидают загрузку до 90%.

Геленджик путешествия Черное море

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