В Тихом океане ищут путешественника из Геленджика. Мужчина отправился в кругосветное плавание

1 октября 2023 года Елагин отправился в кругосветное путешествие из африканского порта Танжер. На своей яхте «Дочь ветра» он собирался пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и поплыть на восток.

Около мыса Горн у судна порвался грот. После этого стало ясно, что дальше продолжать путь невозможно — нужна остановка для ремонта парусов. 19 марта навстречу «Дочери ветра» выдвинулась яхта Rusarc Aurora, чтобы взять её на буксир и доставить в Ушуайю или передать Виталию мотор, чтобы тот сам зашел в порт. Последний раз спортсмен выходил на связь 19 марта, сообщив о трудностях в управлении. В этот же день он пропал с радаров у берегов Чили.

Отмечается, что в этот период погода в регионе ухудшилась. В Чили объявили план SAR (search and rescue). Мужчину ищут с помощью самолетов, однако актуальной информации о его местонахождении 22 марта нет.

«С Елагиным двое суток нет связи. Оба паруса «Дочери ветра» повреждены. В момент последнего выхода на связь были проблемы с управлением. RUSARC участвует в поисково-спасательной операции. И яхта Rusarc Aurora второй день рубится против крепкого ветра в проливе Бигль на помощь «Дочери ветра», — сообщили в блоге Елагина в телеграме.