Мэр Сочи предложил пострадавшим в «Крокусе» лечение в санаториях курорта
Глава Сочи рассказал о готовности здравниц города принять пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Санатории Сочи готовы принять пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их семьи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
«Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — заявил глава Сочи.
Предлагается это лечение бесплатно или нет — в сообщении не уточняется.
Напомним, что 24 марта в России объявили днем общенационального траура после теракта в «Крокусе». В Сочи, как и по всей стране, приспустили государственные флаги на зданиях и улицах. На медиаэкранах города транслируют тематический контент.
Как писали ранее Юга.ру, мэр Краснодара отменил в городе все массовые мероприятия на неопределенный срок.