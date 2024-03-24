Мэр Сочи предложил пострадавшим в «Крокусе» лечение в санаториях курорта

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15428
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15428

Глава Сочи рассказал о готовности здравниц города принять пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Санатории Сочи готовы принять пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их семьи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. 

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«Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — заявил глава Сочи.

Предлагается это лечение бесплатно или нет — в сообщении не уточняется.

Напомним, что 24 марта в России объявили днем общенационального траура после теракта в «Крокусе». В Сочи, как и по всей стране, приспустили государственные флаги на зданиях и улицах. На медиаэкранах города транслируют тематический контент.

Как писали ранее Юга.ру, мэр Краснодара отменил в городе все массовые мероприятия на неопределенный срок.

Сочи Теракт

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