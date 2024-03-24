Мэр Сочи предложил пострадавшим в «Крокусе» лечение в санаториях курорта

Санатории Сочи готовы принять пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их семьи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

«Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — заявил глава Сочи.



Предлагается это лечение бесплатно или нет — в сообщении не уточняется.



Напомним, что 24 марта в России объявили днем общенационального траура после теракта в «Крокусе». В Сочи, как и по всей стране, приспустили государственные флаги на зданиях и улицах. На медиаэкранах города транслируют тематический контент.