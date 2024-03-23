Путин объявил 24 марта днем траура
После трагических событий в Москве президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура
Российский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Он напомнил, что в Москве, Подмосковье и других регионах страны введены дополнительные меры безопасности.
«Россия ни раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась только сильнее. Так будет и на этот раз», — уверен глава государства.
По подозрению в случившемся задержаны 11 человек.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Наумов отменил в городе все массовые мероприятия после трагических событий в московском «Крокус Сити Холле».
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