Путин объявил 24 марта днем траура

Вся Россия

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  • Владимир Путин © Фото пресс-службы Кремля
    Владимир Путин © Фото пресс-службы Кремля

После трагических событий в Москве президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура

Российский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Он напомнил, что в Москве, Подмосковье и других регионах страны введены дополнительные меры безопасности.

«Россия ни раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые  испытания, но становилась только сильнее. Так будет и на этот раз», — уверен глава государства.

По подозрению в случившемся задержаны 11 человек. 

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Наумов отменил в городе все массовые мероприятия после трагических событий в московском «Крокус Сити Холле». 

Владимир Путин

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