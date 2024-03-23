Путин объявил 24 марта днем траура

Российский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Он напомнил, что в Москве, Подмосковье и других регионах страны введены дополнительные меры безопасности.

«Россия ни раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась только сильнее. Так будет и на этот раз», — уверен глава государства.

По подозрению в случившемся задержаны 11 человек.