В Краснодаре отменили все массовые мероприятия
Мэр Краснодара Евгений Наумов отменил в городе все массовые мероприятия после трагических событий в московском «Крокус Сити Холле»
В концертном комплексе вечером 22 марта прогремели выстрелы, позже начался пожар. Произошедшее назвали терактом.
Мэр Краснодара отменил все массовые мероприятия в городе. Как долго продлятся ограничения — не уточняется.
«Бесчеловечный теракт в столице нашей страны. Искренние соболезнования семьям погибших. Сейчас вся надежда на спасателей, которые борются за жизни тех, кто ещё остался в здании. Для безопасности отменяем все массовые мероприятия. Берегите себя и своих близких. Будьте бдительны», — написал Евгений Наумов в своем телеграм-канале.
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