В Краснодаре отменили все массовые мероприятия

Мэр Краснодара Евгений Наумов отменил в городе все массовые мероприятия после трагических событий в московском «Крокус Сити Холле»

В концертном комплексе вечером 22 марта прогремели выстрелы, позже начался пожар. Произошедшее назвали терактом.

Мэр Краснодара отменил все массовые мероприятия в городе. Как долго продлятся ограничения — не уточняется.

«Бесчеловечный теракт в столице нашей страны. Искренние соболезнования семьям погибших. Сейчас вся надежда на спасателей, которые борются за жизни тех, кто ещё остался в здании. Для безопасности отменяем все массовые мероприятия. Берегите себя и своих близких. Будьте бдительны», — написал Евгений Наумов в своем телеграм-канале.