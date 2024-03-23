В Краснодаре отменили все массовые мероприятия

Краснодарский край

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  • Евгений Наумов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    Евгений Наумов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара Евгений Наумов отменил в городе все массовые мероприятия после трагических событий в московском «Крокус Сити Холле»

В концертном комплексе вечером 22 марта прогремели выстрелы, позже начался пожар. Произошедшее назвали терактом.

Мэр Краснодара отменил все массовые мероприятия в городе. Как долго продлятся ограничения — не уточняется. 

«Бесчеловечный теракт в столице нашей страны. Искренние соболезнования семьям погибших. Сейчас вся надежда на спасателей, которые борются за жизни тех, кто ещё остался в здании. Для безопасности отменяем все массовые мероприятия. Берегите себя и своих близких. Будьте бдительны», — написал Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

Евгений Наумов Краснодар

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