Во время теракта в «Крокусе» находились дети из Новороссийска
В момент теракта в здании «Крокус Сити Холла» находились спортсмены из Новороссийска. Никто из них не пострадал
Спортсмены из Новороссийска приехали в «Крокус Сити Холл» для участия в чемпионате по бальным танцам. Это были дети, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.
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По его словам, никто из спортсменов не пострадал, так как их успели эвакуировать. Дети находились в другом корпусе, не в «эпицентре трагических событий».
Соревнования по спортивным бальным танцам проходили на территории отеля «Аквариум». Его здание примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3».
Как писали ранее Юга.ру, президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура. Российский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких во время теракта в подмосковском «Крокус Сити Холле».