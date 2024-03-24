Во время теракта в «Крокусе» находились дети из Новороссийска

В момент теракта в здании «Крокус Сити Холла» находились спортсмены из Новороссийска. Никто из них не пострадал

Спортсмены из Новороссийска приехали в «Крокус Сити Холл» для участия в чемпионате по бальным танцам. Это были дети, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Читайте также: В Краснодаре отменили все массовые мероприятия

По его словам, никто из спортсменов не пострадал, так как их успели эвакуировать. Дети находились в другом корпусе, не в «эпицентре трагических событий».



Соревнования по спортивным бальным танцам проходили на территории отеля «Аквариум». Его здание примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3».