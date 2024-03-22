Власти рассказали, когда рядом с курортом «Архыз» появится аэропорт

Стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов и итоги социально-экономического развития региона в 2023 году. Так, объём инвестиций в основной капитал и количество рабочих мест увеличились на 199,5% и 116,4% соответственно.

Также стало известно, что уже в 2028 году вблизи курорта «Архыз» заработает аэропорт. Что должно «способствовать росту туристического потока в регион».

Ранее глава республики заявил, что приступить к проекту по возведению воздушной гавани планируют в текущем году, а старт строительства запланирован на 2025-й. Сегодня КЧР — единственный регион Северо-Кавказского федерального округа, где нет аэропорта.

Напомним, в республике есть еще один горнолыжный курорт — в поселке Домбай. Расстояние от Архыза до Домбая по трассе составляет около 150 км.