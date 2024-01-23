Фирма Ткачева вложит 55 млрд рублей в горнолыжные курорты Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии до 2030 года

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Никита Быков, ЮГА.ру
    © Никита Быков, ЮГА.ру

Группа «Мантера» выступит инвестором горнолыжных курортов в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Карачаево-Черкесии

«Мантера» до конца 2030 году планирует вложить в развитие горных курортов 55 млрд рублей. Об этом на экспертной сессии «Горы России: тренды и перспективы развития» гендиректор холдинга Вадим Трукшин рассказал редакции «Вестника АТОР». 

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По его словам, инвестиции позволят благоустроить на курорте «Лагонаки» в Адыгее 55 км новых горнолыжных трасс, увеличить номерной фонд на 9 тыс. мест и привлечь в туротрасль более 2 тыс. новых кадров.

Трукшин заявил, что за 2023 год в горный кластер группы «Мантера», который включает курорты «Красная Поляна» и «Архыз», посетили более 2 млн человек. При этом количество «летних» и «зимних» туристов в горах сопоставимо.

Как сообщил исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, пять лет назад найти инвесторов на курорты Северного Кавказа было сложно. Сейчас в горные кластеры СКФО российские отельные бренды готовы вложить около 39 млрд рублей.

Также частные инвесторы вкладываются в создание ресторанов и спорткомплексов.

Напомним, что ранее единственным учредителем компании «Мантера» был Роман Баталов, которого СМИ называли зятем бывшего главы Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Как писали Юга.ру, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес.

Александр Ткачев Бизнес-сообщество Горнолыжный спорт Деньги Инвестиции Курорты и туризм отдых

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