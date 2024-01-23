Фирма Ткачева вложит 55 млрд рублей в горнолыжные курорты Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии до 2030 года
Группа «Мантера» выступит инвестором горнолыжных курортов в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Карачаево-Черкесии
«Мантера» до конца 2030 году планирует вложить в развитие горных курортов 55 млрд рублей. Об этом на экспертной сессии «Горы России: тренды и перспективы развития» гендиректор холдинга Вадим Трукшин рассказал редакции «Вестника АТОР».
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По его словам, инвестиции позволят благоустроить на курорте «Лагонаки» в Адыгее 55 км новых горнолыжных трасс, увеличить номерной фонд на 9 тыс. мест и привлечь в туротрасль более 2 тыс. новых кадров.
Трукшин заявил, что за 2023 год в горный кластер группы «Мантера», который включает курорты «Красная Поляна» и «Архыз», посетили более 2 млн человек. При этом количество «летних» и «зимних» туристов в горах сопоставимо.
Как сообщил исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, пять лет назад найти инвесторов на курорты Северного Кавказа было сложно. Сейчас в горные кластеры СКФО российские отельные бренды готовы вложить около 39 млрд рублей.
Также частные инвесторы вкладываются в создание ресторанов и спорткомплексов.
Напомним, что ранее единственным учредителем компании «Мантера» был Роман Баталов, которого СМИ называли зятем бывшего главы Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.
Как писали Юга.ру, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес.