Фирма Ткачева вложит 55 млрд рублей в горнолыжные курорты Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии до 2030 года

«Мантера» до конца 2030 году планирует вложить в развитие горных курортов 55 млрд рублей. Об этом на экспертной сессии «Горы России: тренды и перспективы развития» гендиректор холдинга Вадим Трукшин рассказал редакции «Вестника АТОР».

По его словам, инвестиции позволят благоустроить на курорте «Лагонаки» в Адыгее 55 км новых горнолыжных трасс, увеличить номерной фонд на 9 тыс. мест и привлечь в туротрасль более 2 тыс. новых кадров.

Трукшин заявил, что за 2023 год в горный кластер группы «Мантера», который включает курорты «Красная Поляна» и «Архыз», посетили более 2 млн человек. При этом количество «летних» и «зимних» туристов в горах сопоставимо.

Как сообщил исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, пять лет назад найти инвесторов на курорты Северного Кавказа было сложно. Сейчас в горные кластеры СКФО российские отельные бренды готовы вложить около 39 млрд рублей.

Также частные инвесторы вкладываются в создание ресторанов и спорткомплексов.