В Карачаево-Черкесии откроют 17 км горнолыжных трасс

Пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщила, что в Карачаево-Черкесии завершается строительство 17 км горнолыжных трасс. На территории курортного поселка Домбай обновили и расширили 16 км спусков, а также возвели новую трассу длиной 1,18 км. Их планируют ввести в эксплуатацию в этом зимнем сезоне.

«Строительство инфраструктуры курорта продолжается, в Домбае в полную силу заработают не только обновленные спуски разного уровня сложности, но и новая, подготовленная к катанию трасса», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.



Новые горнолыжные трассы оборудованы системой безопасного катания со знаками-предупреждения и защитным ограждением. Также на объектах предусмотрена инженерная защита склонов.



«Работы развёрнуты на высоте порядка 3 км на склонах горы Мусса-Ачитара. В настоящий момент завершаются работы на одном из участков. На трассах проходили проверки выноса геодезической разбивочной основы, от которой зависела точность всех последующих работ. Кроме того, выполнялись контрольные съемки виражей и уклонов трасс, а также их габаритов», — поделился гендиректор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Как писали ранее Юга.ру, председатель партии «Яблоко» попросил Путина запретить строительство курорта на территории плато Лагонаки.