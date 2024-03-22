ГК ТОЧНО построит в Краснодарском крае больше 210 тыс. кв. метров образовательной инфраструктуры

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Краснодарский край

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  • Проект детсада в ЖК «Цветной бульвар» в Северском районе © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Проект детсада в ЖК «Цветной бульвар» в Северском районе © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Общая площадь проектируемых ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) образовательных учреждений — более 210 тыс. кв. метров

Застройщик возведет на Кубани 5 школ на 7460 мест и 12 детских садов общей вместимостью 3815 человек.

Объекты появятся:

  • в жилом районе «Патрики»* в Краснодаре;
  • в ЖК «Цветной бульвар»** в Северском районе;
  • в микрорайоне «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменский;
  • в жилом районе «Первое место»*** в Новознаменском микрорайоне Краснодара;
  • на объектах компании в поселке Индустриальном и Сочи.

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Наряду со строительством жилых домов ТОЧНО благоустраивает общественные зоны отдыха, возводит поликлиники и храмы. Особое внимание группа компаний уделяет проектированию учебных заведений.

Сейчас образовательные учреждения ТОЧНО посещают около 4 тыс. детей.

Первый детский сад ТОЧНО открылся в 2021 году в Динском районе в жилом комплексе «Белые Росы»****. Затем свои двери открыли дошкольное учреждение и современная школа в микрорайоне «Родные Просторы»**** (поселок Знаменский, Краснодар). В 2024 году здесь хотят запустить еще один детсад на 380 мест.

  • Детсад в ЖК «Белые Росы» в станице Динской © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    Детсад в ЖК «Белые Росы» в станице Динской © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • Школа в микрорайоне «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменский © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    Школа в микрорайоне «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменский © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Мы уверены, бытие определяет сознание. То, в какой обстановке дети получают знания, влияет и на восприятие значимости этих знаний, и на дальнейшие стандарты жизни. Поэтому мы изменили традиционный подход к проектированию социальных объектов: школы и детские сады от ГК ТОЧНО не просто отвечают стандартным требованиям, а в первую очередь соответствуют 21-му веку и современным представлениям о комфорте, развитии и технологиях», — объясняет директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

ГК ТОЧНО входит в топ-10 крупнейших строительных компаний России и в список системообразующих предприятий страны. Девелопер работает в 11 городах: Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Белгороде, Ялте, Сочи, Ростове-на-Дону, Казани и Зеленодольске.

* Застройщик ООО СЗ КАПИТАЛЪ
** Застройщик ООО СЗ СЕВЕРСКАЯ
*** Застройщик ООО СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ
**** Застройщик ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ

Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Северского района 10,5 млрд рублей.

ГК ТОЧНО Дети Детские сады Жилье Инфраструктура Недвижимость Семья Строительство Школа

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