В Краснодаре в 2023 году поток пассажиров на общественном транспорте превысил 175 млн человек
В Краснодаре по итогам 2023 года увеличился поток пассажиров на общественном транспорте
Он составил более 175 млн человек, что на 15% больше, чем за предыдущий период. Всего в кубанской столице в 2023 году действовали 119 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе 91 автобусный, 16 трамвайных и 12 троллейбусных.
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В конце февраля союз транспортников региона посчитал, что стоимость проезда в Краснодаре надо поднять вдвое. Цена с учетом себестоимости перевозки должна быть 80 рублей. В настоящее время рентабельность перевозок минимальна и составляет от 4 до 5%. Этого недостаточно для погашения и оплаты лизинга.
Напомним, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднималась 19 августа 2023. Тариф повысили до 40 рублей.
Как писали Юга.ру, Краснодар в 2024 году закупит 100 трамвайных вагонов. Они будут курсировать по новой ветке от улицы Круговой до ЖК «Немецкая деревня».