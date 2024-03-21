В Краснодаре в 2023 году поток пассажиров на общественном транспорте превысил 175 млн человек

В Краснодаре по итогам 2023 года увеличился поток пассажиров на общественном транспорте

Он составил более 175 млн человек, что на 15% больше, чем за предыдущий период. Всего в кубанской столице в 2023 году действовали 119 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе 91 автобусный, 16 трамвайных и 12 троллейбусных.

В конце февраля союз транспортников региона посчитал, что стоимость проезда в Краснодаре надо поднять вдвое. Цена с учетом себестоимости перевозки должна быть 80 рублей. В настоящее время рентабельность перевозок минимальна и составляет от 4 до 5%. Этого недостаточно для погашения и оплаты лизинга.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднималась 19 августа 2023. Тариф повысили до 40 рублей.