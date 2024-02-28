В Краснодаре на линии выйдут 100 новых трамвайных вагонов

Краснодар в 2024 году закупит новые трамвайные вагоны

28 февраля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на городские линии выйдут 100 трамвайных вагонов. Они будут курсировать по новой ветке от улицы Круговой до ЖК «Немецкая деревня», к строительству которой приступили в этом году.

В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки до Немецкой деревни: Узнали подробности

Представитель проекта «Новый трамвай Краснодара» рассказал редакции Юга.ру подробности о 100 новых вагонах:



«Это 90 одновагонных и 10 трехвагонных трамваев, которые будут закуплены в рамках концессии. Они выйдут на уже существующие линии, а в будущем будут ходить и по Западной линии. Первая партия, 90 одновагонных, будет куплена в этом году».



Напомним, что в 2023 году компания «Синара-ГТР Краснодар» построила и реконструировала 1,4 километров новых трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.