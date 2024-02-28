В Краснодаре на линии выйдут 100 новых трамвайных вагонов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодар в 2024 году закупит новые трамвайные вагоны

28 февраля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на городские линии выйдут 100 трамвайных вагонов. Они будут курсировать по новой ветке от улицы Круговой до ЖК «Немецкая деревня», к строительству которой приступили в этом году.

В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки до Немецкой деревни:

Представитель проекта «Новый трамвай Краснодара» рассказал редакции Юга.ру подробности о 100 новых вагонах:

«Это 90 одновагонных и 10 трехвагонных трамваев, которые будут закуплены в рамках концессии. Они выйдут на уже существующие линии, а в будущем будут ходить и по Западной линии. Первая партия, 90 одновагонных, будет куплена в этом году».

Напомним, что в 2023 году компания «Синара-ГТР Краснодар» построила и реконструировала 1,4 километров новых трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале Cоюз транспортников Кубани посчитал, что стоимость проезда в Краснодаре надо поднять вдвое.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре заявили о снижении пассажиропотока на общественном транспорте после закрытия аэропорта.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

Новости

В Краснодарский край приедет туристический поезд
В Краснодарском крае в 2023 году потребность в репетиторах выросла на 60% — аналитики
Никита Кологривый приехал на съемки фильма в Сочи
Власти Краснодара оценили реконструкцию улицы Есенина в 1 млрд рублей
В Краснодаре на линии выйдут 100 новых трамвайных вагонов
В Сириусе во время Всемирного фестиваля молодежи ограничат вход в Олимпийский парк

Лента новостей

Реклама на сайте