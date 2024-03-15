В Краснодаре на выходных пройдет винтажный маркет

Можно будет приобрести антикварную посуду и изделия из стекла, мебель, предметы сервировки стола, редкие крашения, часы, а также различные праздничные угощения.

Винтажный маркет пройдет в магазине «Сундук» по адресу улица Кирова, 101. Вход свободный. Посетить событие можно с 13:00 до 20:00.