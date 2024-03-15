В Краснодаре на выходных пройдет винтажный маркет

Краснодарский край

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  • Фарфоровый чайник завода «Чайка» © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру
    Фарфоровый чайник завода «Чайка» © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру

В Краснодаре 16-17 марта пройдет винтажный маркет, посвященный Масленице (12+)

Можно будет приобрести антикварную посуду и изделия из стекла, мебель, предметы сервировки стола, редкие крашения, часы, а также различные праздничные угощения.

Винтажный маркет пройдет в магазине «Сундук» по адресу улица Кирова, 101. Вход свободный. Посетить событие можно с 13:00 до 20:00.

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На выходных в Краснодаре будет еще несколько интересных событий. В городеМасленицу отметят выставками, концертами и театрализованными представлениями. А 17 марта в арт-пространстве «Маяк» пройдет лекция «Рациональное и иррациональное в романе «Мастер и Маргарита».

Также Юга.ру сделали обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе. Среди новинок мультфильм «Валентина» о девочке с синдромом Дауна, триллер «Бал сумасшедших» о событиях в парижской психиатрической больнице, драмеди «Фрау» о поисках любви и себя.

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