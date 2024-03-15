Нечистая сила, «Мастер и Маргарита», мода и «Оскар». В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций

16 марта в 16:00 в арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) стартует встреча с Кирой Кац «Оскар» — как он устроен и почему за ним стоит следить» . Участникам расскажут об истории популярной кинопремии и самых ярких и важных победителях в различных номинациях. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке .

16 марта в 17:00 в особняке купца Адамули (улица Октябрьская, 60) будет лекция «Мода — это ремесло или искусство?». Ирина Дурлештер и Альвина Саркисова затронут историю становления Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали, Александра Маккуина и Дэмиена Хёрста, Луи Вюиттона и Яёи Кусама. Стоимость участия 2000 рублей.

16 марта в 19:00 в салоне «Аврора» (улица Офицерская, 36) пройдет лекция «Нечистая, неведомая и крестная сила». Религиовед и исследователь древних культур Дарья Бохан расскажет о поговорках, приметах, обрядах и русском быте. Слушатели узнают о святости времени, русской свадьбе и путешествии сказочного героя за смертью и обратно. Стоимость 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40.

17 марта в 18:00 в арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) пройдет лекция «Рациональное и иррациональное в романе «Мастер и Маргарита». В программе: смысл романа; историчность описанных событий; особенность киноверсий. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке.