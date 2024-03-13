В Краснодаре покажут спектакль «Безумная жизнь Сальвадора Дали»

Это история любви признанного выдающегося художника к своей музе Гале Элюар, которая на протяжении долгих лет вдохновляла мастера, наполняя смыслом его жизнь и работы.

Зритель увидит процесс становления Дали как личности и как творца, его попытки найти себя, обрести собственную манеру, познать глубины подсознания, не впав при этом в безумие.