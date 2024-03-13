В Краснодаре покажут спектакль «Безумная жизнь Сальвадора Дали»
В краснодарском ДК Железнодорожников 18 марта состоится спектакль-фантазия «Безумная жизнь Сальвадора Дали» (16+)
Это история любви признанного выдающегося художника к своей музе Гале Элюар, которая на протяжении долгих лет вдохновляла мастера, наполняя смыслом его жизнь и работы.
Зритель увидит процесс становления Дали как личности и как творца, его попытки найти себя, обрести собственную манеру, познать глубины подсознания, не впав при этом в безумие.
В спектакле заняты всего трое актёров, но на сцене разыгрывается история с десятью действующими лицами. Это персонажи картин, исторические личности и образы, порождённые подсознанием Дали. На сцене появится огромный слон на ходулях, гигантский камень полетит прямо в зал, по веревочной лестнице-сетке Дали и Элюар будут залезать под самый потолок, дервиш будет парить в воздухе, водолаз опускаться в чертоги разума.
Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов 1000-5000 рублей, купить можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в краснодарском центре притяжения «Пятница» 16 марта состоится лекция «Николай I наносит ответный удар» от местного образовательного проекта «Популярная история». Алена Дубиковская расскажет о том, как выглядела жизнь в Российской империи после декабристского восстания.