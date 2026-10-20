В Краснодаре обсудят роман «Бесы» Достоевского

Вместе со спикером участники разберут, что послужило толчком к возникновению замысла романа и что заставило Достоевского резко изменить первоначальный план произведения.

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 23 октября лекцию «Бесы» Достоевского: от антинигилистического памфлета к трагедии о человекобоге». Встречу проводит исследователь отечественной литературы Борис Куккоев.

Роман «Бесы» вырос из газетной хроники. В 1869 году члены тайного общества «Народная расправа» убили студента Ивана Иванова, который решил выйти из их кружка. Достоевский, живший тогда за границей, увидел в этом не просто уголовное преступление, а симптом страшной болезни, поразившей русскую интеллигенцию.

В центре романа — два героя. В загадочном аристократе Николае Ставрогине все вокруг видят невероятную силу и красоту. Он обласкан вниманием, но внутри абсолютно опустошен. Ставрогин ни во что не верит и ничего не чувствует по-настоящему.

Петр Верховенский — сын либерала-идеалиста Степана Трофимовича. Он одержим идеей разрушения и готов использовать любые средства, чтобы связать своих сообщников кровью.

Лекция состоится 23 октября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.