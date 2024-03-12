В Краснодаре отметят Масленицу: афиша мероприятий

Выставки, концерты, театрализованные представления и развлекательные программы для детей будут проходить в течение всей недели в парках, скверах и домах культуры города. Самая насыщенная программа запланирована на 17 марта.

На Пушкинской площади с 10:00 до 20:00 пройдет блинный фестиваль. Здесь же поставят торговые ряды, в которых можно будет попробовать и купить мёд, мясные деликатесы, колбасы, вяленую и копчёную рыбу, крафтовый сыр, молочную и кондитерскую продукцию кубанских производителей.

Тематические программы подготовили и в городских парках. В «Чистяковской роще» праздник начнется в 12:00, в «Городскому саду» в 13:00, в «Солнечном острове» в 15:00.

Чучело Масленицы в Краснодаре снова сжигать не будут — от этой традиции в городе отказались несколько лет назад.