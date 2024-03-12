В Краснодаре отметят Масленицу: афиша мероприятий

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В России 11 марта стартовала масленичная неделя. Рассказываем, как праздник отметят в Краснодаре (12+)

Выставки, концерты, театрализованные представления и развлекательные программы для детей будут проходить в течение всей недели в парках, скверах и домах культуры города. Самая насыщенная программа запланирована на 17 марта.

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На Пушкинской площади с 10:00 до 20:00 пройдет блинный фестиваль. Здесь же поставят торговые ряды, в которых можно будет попробовать и купить мёд, мясные деликатесы, колбасы, вяленую и копчёную рыбу, крафтовый сыр, молочную и кондитерскую продукцию кубанских производителей.

Тематические программы подготовили и в городских парках. В «Чистяковской роще» праздник начнется в 12:00, в «Городскому саду» в 13:00, в «Солнечном острове» в 15:00. 

Чучело Масленицы в Краснодаре снова сжигать не будут — от этой традиции в городе отказались несколько лет назад.

Как писали Юга.ру, во всех городах и районах Краснодарского края с 11 по 17 марта пройдут концерты и театрализованные представления, приуроченные к празднованию Масленицы. Самые масштабные гуляния организуют в Абрау-Дюрсо на площади Александра II.

Дети Еда Краснодар Праздники

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