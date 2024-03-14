ГК ТОЧНО построит в Краснодаре еще один детский сад

Новый детсад «Топотушки» рассчитан на 380 мест. Здесь предусмотрят помещения для 20 групп: младших, средних, старших и подготовительных. В дошкольном учреждении оборудуют пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, класс ИЗО, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

«Топотушки» — уже третье дошкольное учреждение, которое девелопер строит в микрорайоне «Родные Просторы». В марте 2022 года первых воспитанников принял детский сад «Веснушки», а в конце 2023-го ТОЧНО достроила «Ладушки». В группе компаний уверены, что третий детсад решит проблему доступности дошкольного образования для детей в Знаменском. Еще один детский сад, построенный девелопером, с 2021 года работает в ЖК «Белые Росы» (Динской район).



Помимо детсадов, в 2023 году в «Родных Просторах» открылась школа на 1550 мест, в ней могут учиться маломобильные ученики.