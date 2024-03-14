В Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом
Краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» открыла вторую тренировочную квартиру для людей с расстройством аутистического спектра
По словам руководителя организации Анны Маловой, помог один из активных родителей подопечного фонда, который был заинтересован в том, чтобы его ребёнок ходил в тренировочную квартиру. Он предоставил свое помещение в районе Западного обхода.
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«К открытию второго проекта мы шли пять лет, если отчитывать с начала открытия первой квартиры. Преградами является очень много факторов, но самый главный из них — это наличие самой площадки, потому что снять такую площадку очень тяжело, не только по материальным причинам, но и потому что для социальных проектов редко сдают такие площадки. К тому же коммерческая аренда для благотворительного фонда — это все-таки большие средства. И первая площадка у нас находится в льготной аренде. Поэтому позволить себе вторую фонд долго не мог», — рассказала Малова журналистке Юга.ру.
Тренировочная квартира — место, где подростки с особенностями развития учатся готовить, убирать и обслуживать себя. Туда они приходят несколько раз в неделю.
Квартира сопровождаемого проживания — следующий этап в социализации. В ней люди с ментальной инвалидностью под руководством кураторов начинают жить самостоятельно (без родственников) и практически полноценно.
Новая квартира будет организована по типу первой. В «Открытой среде» считают, что устоявшаяся модель эффективна. В ней точно так же будут применяться методы с научно доказанной эффективностью, прикладной анализ поведения, супервизии, программы обучения. Примерно такое же количество ребят будет здесь заниматься — не менее семи человек.
«Это означает, что мы медленно, но верно движемся к цели развития cопровождаемого и тренировочного проживания в Краснодаре. Это уже четвертая площадка фонда про самостоятельное проживание. Напомню, это первая тренировочная квартира, жилье сопровождаемого проживания и дом дневного пребывания, который мы совсем недавно открыли в Губернском. Наша дальнейшая цель, чтобы человеку с аутизмом не приходилось ехать на другой конец города или из поселка в город, чтобы получить поддержку и помощь. Чтобы такие площадки были в каждом районе. Я рада, что у нас находятся единомышленники, которые помогают нам сделать это реальным», — заключила Анна Малова.
Ранее журналистка Юга.ру Иолина Грибкова посетила квартиру сопровождаемого проживания в Краснодаре, где уже больше года живет 31-летний Евгений Филипповский. Читайте большой репортаж.