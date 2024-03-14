В Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом

По словам руководителя организации Анны Маловой, помог один из активных родителей подопечного фонда, который был заинтересован в том, чтобы его ребёнок ходил в тренировочную квартиру. Он предоставил свое помещение в районе Западного обхода.

«К открытию второго проекта мы шли пять лет, если отчитывать с начала открытия первой квартиры. Преградами является очень много факторов, но самый главный из них — это наличие самой площадки, потому что снять такую площадку очень тяжело, не только по материальным причинам, но и потому что для социальных проектов редко сдают такие площадки. К тому же коммерческая аренда для благотворительного фонда — это все-таки большие средства. И первая площадка у нас находится в льготной аренде. Поэтому позволить себе вторую фонд долго не мог», — рассказала Малова журналистке Юга.ру.

Тренировочная квартира — место, где подростки с особенностями развития учатся готовить, убирать и обслуживать себя. Туда они приходят несколько раз в неделю.



Квартира сопровождаемого проживания — следующий этап в социализации. В ней люди с ментальной инвалидностью под руководством кураторов начинают жить самостоятельно (без родственников) и практически полноценно.

Новая квартира будет организована по типу первой. В «Открытой среде» считают, что устоявшаяся модель эффективна. В ней точно так же будут применяться методы с научно доказанной эффективностью, прикладной анализ поведения, супервизии, программы обучения. Примерно такое же количество ребят будет здесь заниматься — не менее семи человек.