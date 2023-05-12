В России приняли закон о сопровождаемом проживании. Почему и для кого это важно в Краснодаре?

Юга.ру выяснили, что принятый закон о квартирах сопровождаемого проживания значит для людей с инвалидностью и их семей

Что случилось? Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о социальной защите инвалидов, закрепляющие понятия сопровождаемого проживания и трудоустройства. Они вступают в силу с 1 сентября. У федерального правительства и субъектов есть время подготовиться — принять необходимые нормативные акты. Организатор проектов сопровождаемого проживания Мария Львова-Белова считает, что новый закон «будет содействовать более активному распространению технологий сопровождаемого проживания по всей стране в качестве альтернативы круглосуточному проживанию в условиях стационара». В тексте закона закреплено, что сопровождаемое проживание инвалидов — это комплекс мер, направленных на обеспечение проживания в домашних условиях людей с инвалидностью старше 18 лет, неспособных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, а также на повышение способности таких людей к самообслуживанию и удовлетворению основных жизненных потребностей (осуществлению трудовой и иной деятельности, досугу и общению). Для кого и почему важен этот закон? Для людей с ментальными особенностями и их родственников. Сейчас дело обстоит так, что человек с ментальными особенностями, особенностями развития, ограниченными возможностями зачастую не может жить самостоятельно. Если такой человек находится в семье, то после смерти опекающих родственников (или в случае потери ими дееспособности) он чаще всего оказывается в ПНИ (психоневрологический интернат).

Также туда после наступления 18 лет попадают люди с особенностями, которые живут в детдомах. Систему ПНИ уже много лет критикуют психологи, правозащитники, родственники тех, кто там находится, и кто теоретически может туда попасть. По многочисленным свидетельствам там часто нарушают права человека и не обеспечивают должный уход. Мы писали об этом здесь и здесь. При появлении квартир сопровождаемого проживания повышается вероятность того, что человек с особенностями сможет социализироваться и жить самостоятельно. Мы писали о такой квартире, пока единственной в Краснодаре. В ней живет Женя Филипповский с РАС. Он самостоятельно ходит в магазин, считает деньги, правильно выбирает размер носков и даже варит борщ. Раньше это казалось невозможным. Что именно даёт новый закон? Он должен содействовать тому, чтобы технологии сопровождаемого проживания более активно распространялись по всей стране, чтобы у людей с инвалидностью появилась реальная альтернатива круглосуточному проживанию в интернатах. На основе закона региональные и муниципальные власти должны будут разрабатывать этот подход и непосредственно участвовать в такой работе. Сейчас это направление развивают в основном благотворительные организации, волонтеры и меценаты. «Уже давно понятно, что не всем людям с инвалидностью подходит система проживания в интернатах. Минсоцполитики Нижегородской области Елена Арефьева заявила, что среди опрошенных жителей интернатов области «...хотели бы выйти из интерната 54%, из них на сопровождаемое проживание — 19%, на индивидуальное проживание — 8%, не могут или не хотят выйти из ПНИ — порядка 46%», а это большое количество людей. В России сегодня более 600 интернатов, в которых по разным оценкам находится свыше 170 тыс. человек» — объяснила Анна Малова, руководитель ККБОО «Открытая среда».