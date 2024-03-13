ФК «Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что клуб расторг контракт с тренером Владимиром Ивичем

В официальном телеграм-канале быков 13 марта появилось сообщение о том, что клуб прекратил сотрудничество с Владимиром Ивичем.

«Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — указано в публикации ФК «Краснодар».

Напомним, ФК «Краснодар» 12 марта проиграл «Химкам» и покинул Кубок России. Ранее в сети обсуждали информацию о том, что главный тренер быков вскоре покинет клуб.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» подписал двухлетний контракт с Владимиром Ивичем в январе 2023 года.