ФК «Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем
Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что клуб расторг контракт с тренером Владимиром Ивичем
В официальном телеграм-канале быков 13 марта появилось сообщение о том, что клуб прекратил сотрудничество с Владимиром Ивичем.
«Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — указано в публикации ФК «Краснодар».
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Напомним, ФК «Краснодар» 12 марта проиграл «Химкам» и покинул Кубок России. Ранее в сети обсуждали информацию о том, что главный тренер быков вскоре покинет клуб.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» подписал двухлетний контракт с Владимиром Ивичем в январе 2023 года.
В этом материале футбольный аналитик Артур Каратай поделился своим мнением о матче быков с «Химками».
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