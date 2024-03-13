СМИ: ФК «Краснодар» до конца сезона может возглавить Мурад Мусаев

По информации СМИ, Мурад Мусаев может вернуться в ФК «Краснодар» и возглавить команду до конца нынешнего сезона

По данным «РБ Спорт», с Мусаевым провели предварительные переговоры после игры «быков» с «Рубином» в 19-м туре. Сейчас специалист находится в Краснодаре.

Ранее Мусаев уже тренировал «Краснодар». С ним команда дважды подряд (в 2019 и 2020 годах) завоевывала бронзу РПЛ.

Мурад Мусаев родился в Краснодаре, где окончил Кубанский университет физической культуры, спорта и туризма. Тренерскую карьеру начал в 2005 году, ещё будучи студентом. Весной 2018 года после увольнения Игоря Шалимова его назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Краснодар». Позднее главным тренером стал Олег Фоменко, поскольку у Мусаева не было лицензии Pro, позволяющей тренировать клубы премьер-лиги.



В сезоне 2018/19 «Краснодар» под руководством Мусаева стал бронзовым призёром чемпионата России, впервые квалифицировавшись в Лигу чемпионов, а также дошёл до 1/8 финала Лиги Европы. В общей сложности он руководил клубом в 126 официальных матчах.

Как писали Юга.ру, 13 марта стало известно, что ФК «Краснодар» прекратил сотрудничество с Владимиром Ивичем. Накануне команда проиграла «Химкам» и покинула Кубок России.