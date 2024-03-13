В Краснодаре начали продавать билеты на фильм «Летучий корабль»

Ленту снял режиссёр Илья Учитель по мотивам одноимённой анимации 1979 года студии «Союзмультфильм». Главные роли исполнили Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Фёдор Добронравов, Полина Гагарина.

Царь собирается выдать свою дочь Забаву замуж за Поля, единственного наследника богача Полкана. Но девушка не хочет становиться женой по расчету, она ждет свою настоящую любовь. И находит ее в лице матроса Ивана. С помощью обитателей волшебного леса парень планирует построить летучий корабль, чтобы отправиться на нём вместе с любимой в кругосветное путешествие.

В фильме 3000 кадров, и только 50 созданы из них без компьютерной графики. Художница Надежда Васильева сшила для картины более 1500 костюмов. Билеты на фильм уже в продаже.