В Краснодаре появился новый кинозал

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко открыли кинозал

Локацию под названием «КиноАРТ» обустроили в музейном дворике на Пушкинской площади. Там планируют проводить кинопоказы, интерактивные события и образовательные программы.

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«Государство сегодня делает все, чтобы музейные пространства становились ярче, современнее, привлекательнее для молодежи. Однако мы не одиноки в этом важном деле», — считает министр культуры региона Виктория Лапина, указывая на то, что в создании кинозала участвовал местный спонсор.

Зрительное пространство рассчитано на 30 мест и оборудовано скоростным интернетом, позволяющим демонстрировать фильмы и многое другое в высоком качестве.

Как писали Юга.ру, в Сочи на Мацестинской набережной планируют построить фонтан и летний кинотеатр. 

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