В Краснодаре появился новый кинозал

Локацию под названием «КиноАРТ» обустроили в музейном дворике на Пушкинской площади. Там планируют проводить кинопоказы, интерактивные события и образовательные программы.

«Государство сегодня делает все, чтобы музейные пространства становились ярче, современнее, привлекательнее для молодежи. Однако мы не одиноки в этом важном деле», — считает министр культуры региона Виктория Лапина, указывая на то, что в создании кинозала участвовал местный спонсор.

Зрительное пространство рассчитано на 30 мест и оборудовано скоростным интернетом, позволяющим демонстрировать фильмы и многое другое в высоком качестве.