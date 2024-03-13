В сети появился трейлер эротического триллера «Отражение тьмы»
Кинокомпании KD Studios и «НМГ Кинопрокат» выпустили трейлер эротического триллера «Отражение тьмы» (18+)
Режиссером проекта выступил Серик Бейсеу. Роли в картине исполнили Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Нино Нинидзе, Антон Риваль, Полина Давыдова, Паулина Врублевска, Артур Бесчастный и другие.
Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в ретрите. Организаторы тренинга обещают, что смогут укрепить их взаимоотношения. Однако в процессе герои сталкиваются с древним демоном — суккубом. Монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять худшие качества, поддаваться порокам и совершать ужасные поступки.
В основе демонического персонажа — существо из средневековой мифологии, считающееся низшим демоном похоти и разврата, которое использует для контроля жертв секс. Эротический триллер можно будет увидеть в кинотеатрах с 11 апреля.
Как писали Юга.ру, кинокомпания «А5 студио» выпустила трейлер провокационной эротической драмы «Почему ты?». В основе ленты лежит книга Александра Проста «Содержанка». Роли исполнили Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило.