В сети появился трейлер эротического триллера «Отражение тьмы»

Режиссером проекта выступил Серик Бейсеу. Роли в картине исполнили Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Нино Нинидзе, Антон Риваль, Полина Давыдова, Паулина Врублевска, Артур Бесчастный и другие.

Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в ретрите. Организаторы тренинга обещают, что смогут укрепить их взаимоотношения. Однако в процессе герои сталкиваются с древним демоном — суккубом. Монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять худшие качества, поддаваться порокам и совершать ужасные поступки.