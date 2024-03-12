Состоялась премьера трейлера эротической драмы «Почему ты?» по роману «Содержанка»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Почему ты?» © Скриншот видео с YouTube-канала «Наше кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Почему ты?» © Скриншот видео с YouTube-канала «Наше кино»

Кинокомпания «А5 студио» выпустила трейлер провокационной эротической драмы «Почему ты?» (18+)

В основе ленты лежит книга Александра Проста «Содержанка». Роли исполнили Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило.

Андрей — богатый и искушенный мужчина. Каждую ночь он проводит с разными женщинами и никогда не испытывал глубокого и сильного чувства. Его жизнь резко меняется после знакомства со студенткой, которая остро нуждается в деньгах. Между ними вспыхивает страсть, которая грозит разрушить жизнь героя или сделать его самым счастливым.

«Почему ты?» Однозначно провокационная картина, которую примет не каждый. Но это не обучающее видео, или то, что помогает скоротать вечер. Нам с вами будет дозволено заглянуть за вуаль бытового общения двух совершенно неподходящих друг другу людей, для которых страсть это основа выражения человеческих сомнений», — рассказала исполнительница главной роли Ангелина Загребина.

В широкий прокат фильм выйдет 25 апреля.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker 13 марта состоится лекция «Дэвид Финчер: цвет, технологии и перфекционизм», посвященная творчеству известного кинорежиссера.

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Состоялась премьера трейлера эротической драмы «Почему ты?» по роману «Содержанка»
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