Краснодарские пенсионерки из «Отрядов Путина» рассказали, что Настя Ивлеева прислала им цветы к 8 марта

8 марта в телеграм-каналах появились фотографии с букетами цветов и открытками с подписью «Настя Ивлеева»

Пост выложил канал «Отряды Путина Z», в нем фотографии четырех женщин, вероятно, участниц объединения, и букетов цветов. Крупным планом показана открытка, написанная от руки, в которой автор обращается к Ирине Викторовне и Валентине Викторовне (на двух разных открытках с одинаковым текстом). Вот полный текст поздравления: «Уважаемая Ирина Викторовна [на другой открытке Валентина Викторовна], спасибо за Ваше внимание и прилашение. Я буду рада приехать в гости и выслушать все советы и наставления в обозримом будущем. А сегодня, в этот прекрасный весенний день, поздравляю Вас с 8 марта! Крепкого здоровья, энергии, сил и благополучия! Спасибо за пример молодым, любовь к своему делу и оптимизм! С уважением, Настя Ивлеева».

© Скриншот поста телеграм-канала «Отряды Путина Z», https://t.me/otryady_putina

Обещание приехать «в обозримом будущем» — ответ на видео, которое появилось 5 марта в канале «Отряды Путина Z» с подписью «Школа жизни для Насти Ивлеевой!» В ролике длиной почти две минуты активистки обращаются к артистке, говоря, что она «немножечко заблудилась в этой жизни». Дама приглашает Ивлееву в Краснодар, обещая «научить себя вести в этом мире реальном, и всему прочему», «как вязать, как готовить, как себя уважать, как страну уважать», «быть ближе к людям, к народу, как любить Родину». Другая говорящая подчеркивает, что понимает её (Ивлееву). Еще одна дама говорит, что знает — она «девочка неплохая, но у всех бывают такие периоды, что люди заблуждаются». «Мы... прощаем тебя за всё это», говорит следующая участница съёмки и снова обещает научить жить и научить энтузиазму и оптимизму. Она обещает ходить вместе с Ивлеевой на природу и хорошо отдыхать. «Я думаю, что больше ты таких поступков не сделаешь», заключает последняя дама, сказавшая, что всё «посмотрела в интернете».

Научить вязать, «готовить кушать» и вообще «любить жизнь» краснодарские пенсионерки, неизвестно, по чьей инициативе, решили через два месяца после так называемой голой вечеринки, которую организовала Ивлеева в Москве в конце декабря 2023 года. На неё пришли многие артисты и известные люди — от Ксении Собчак и Лолиты Милявской до Филиппа Киркорова и Димы Билана. Светское мероприятие ничем особенным не выделилось, но пользователи соцсетей после появления фотографий сочли наряды гостей слишком откровенными. Подробнее читайте в публикации Юга.ру.

После этого многие участники вечеринки публично извинились, а в телеграм-канале Анастасии Ивлеевой появилось четырехминутное видео с подробным объяснением произошедшего. После в канале стали появляться посты урапатриотического содержания и бессодержательные эмоциональные комментарии к происшествиям, связанным с СВО. Впрочем, число публикаций снизилось — если в декабре в канале 63 поста, то за весь 2024 год их всего 8. 8 марта артистка выложила видеопоздравление с праздником, отдельно обратившись к женщинам-военнослужащим. В этот день Анастасия отметила и свой день рождения, ей исполнилось 33 года.