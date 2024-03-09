В Новороссийске неизвестный просверлил несколько деревьев
7 марта в новороссийском поселке Мысхако неустановленный мужчина просверлил шуруповертом живые деревья на улице Приозерной
Около 13:30 7 марта жители улицы Приозерной в новороссийском селе Мысхако заметили мужчину с шуруповертом, который просверливал отверстия в деревьях, растущих вдоль обочины — об этом сообщил телеграм-канал «Новороссийск онлайн».
На вопрос, зачем это делает, мужчина ответил, что по заданию администрации и что дорогу здесь будут расширять. По словам местных жителей, они позвонили в поселковую администрацию, но там ответили, что не приедут в связи с тем, что предпраздничный день.
Газета «Новороссийский рабочий» уточняет, что около 16:00 специалисты из администрации все же прибыли на место. «К сожалению, обнаружить людей, повреждающих насаждения, не удалось. В настоящее время, совместно с жителями данной территории, пытаемся установить нарушителей и факты происшедшего», цитирует издание главу поселковой администрации Наталью Клименко.
Просверленные деревья, по утверждению местных, были абсолютно здоровыми, их диаметр — от 40 до 70 см. «Новороссийский рабочий» приводит мнение экологов, которые уверены, что от полученных повреждений деревья в ближайшее время погибнут.
Ранее на этой неделе краевое Минприроды отрапортовало о том, что вырубка лесопарка «Краснодарский» остановлена, и запретило до 26 марта посещать леса в регионе, что не помешало трем женщинам заблудиться в чаще под Геленджиком.