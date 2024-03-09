В Новороссийске неизвестный просверлил несколько деревьев

Около 13:30 7 марта жители улицы Приозерной в новороссийском селе Мысхако заметили мужчину с шуруповертом, который просверливал отверстия в деревьях, растущих вдоль обочины — об этом сообщил телеграм-канал «Новороссийск онлайн».

На вопрос, зачем это делает, мужчина ответил, что по заданию администрации и что дорогу здесь будут расширять. По словам местных жителей, они позвонили в поселковую администрацию, но там ответили, что не приедут в связи с тем, что предпраздничный день.