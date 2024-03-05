В Геленджике три женщины заблудились в лесу
В Геленджике вечером 4 марта спасатели искали в лесу заблудившихся женщин
В Геленджике три женщины заблудились в лесу в районе водопада «Большой Джек», сообщает «Кубань-Спас». На помощь к ним отправились сотрудники Геленджикского аварийно-спасательного отряда.
Спасатели шли по полученным координатам, но не нашли женщин в указанном месте. Из-за неустойчивого соединения переданные данные были неточными, объясняют специалисты. Поиски осложнялись сложным рельефом и темным временем суток.
Медлить — значит хоронить:
Обнаружить заблудившихся женщин удалось к 21:30. Спасатели рассказали, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Напомним, недавно 83-летняя жительница Абинского района сутки провела в лесу. Как ее искали, мы рассказывали здесь.
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