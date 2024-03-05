В Геленджике три женщины заблудились в лесу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Геленджике вечером 4 марта спасатели искали в лесу заблудившихся женщин

В Геленджике три женщины заблудились в лесу в районе водопада «Большой Джек», сообщает «Кубань-Спас». На помощь к ним отправились сотрудники Геленджикского аварийно-спасательного отряда.

Спасатели шли по полученным координатам, но не нашли женщин в указанном месте. Из-за неустойчивого соединения переданные данные были неточными, объясняют специалисты. Поиски осложнялись сложным рельефом и темным временем суток.

Медлить — значит хоронить:

Обнаружить заблудившихся женщин удалось к 21:30. Спасатели рассказали, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Напомним, недавно 83-летняя жительница Абинского района сутки провела в лесу. Как ее искали, мы рассказывали здесь.

Как писали Юга.ру, в феврале 2024 года в Сочи спасатели эвакуировали сноубордиста с горы на вертолете.

Геленджик Курорты и туризм МЧС отдых

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о женщинах в искусстве
На территорию Краснодарского края к 8 марта завезли 230 тонн мимозы
В Геленджике три женщины заблудились в лесу
Сочинский нацпарк просит разрешить охоту на енотов. Рассказываем, почему
В Краснодаре отреставрировали историческую дверь дома на улице Янковского
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Лента новостей

Реклама на сайте