В Геленджике вечером 4 марта спасатели искали в лесу заблудившихся женщин

В Геленджике три женщины заблудились в лесу в районе водопада «Большой Джек», сообщает «Кубань-Спас». На помощь к ним отправились сотрудники Геленджикского аварийно-спасательного отряда.

Спасатели шли по полученным координатам, но не нашли женщин в указанном месте. Из-за неустойчивого соединения переданные данные были неточными, объясняют специалисты. Поиски осложнялись сложным рельефом и темным временем суток.