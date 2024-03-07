Минприроды Кубани заявило, что рубка деревьев в «Лесопарке Краснодарском» остановлена

Министерство природных ресурсов Краснодарского края рассказало о ситуации с рубкой деревьев в лесопарке рядом с Гидростроем в Краснодаре

Предыстория. В январе жителей Краснодара взволновала вырубка деревьев рядом с микрорайоном Гидростроителей. 1 февраля городские власти сообщили, что эта рубка — санитарная.



Тем не менее, 10 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы краснодарцев на вырубку деревьев.

В связи с обсуждением рубки деревьев в «Лесопарке Краснодарском» 7 марта сайт Министерства природных ресурсов Краснодарского края рассказал о контроле нарушений природоохранного законодательства при санитарной рубке, производимой арендатором лесного участка.

Пресс-служба регионального Минприроды подчеркнула, что с января 2024 года организован ежедневный мониторинг лесопарка. Эта мера призвана не допустить нарушения режима особо охраняемой природной территории (ООПТ).