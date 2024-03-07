Минприроды Кубани заявило, что рубка деревьев в «Лесопарке Краснодарском» остановлена
Министерство природных ресурсов Краснодарского края рассказало о ситуации с рубкой деревьев в лесопарке рядом с Гидростроем в Краснодаре
Предыстория. В январе жителей Краснодара взволновала вырубка деревьев рядом с микрорайоном Гидростроителей. 1 февраля городские власти сообщили, что эта рубка — санитарная.
Тем не менее, 10 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы краснодарцев на вырубку деревьев.
В связи с обсуждением рубки деревьев в «Лесопарке Краснодарском» 7 марта сайт Министерства природных ресурсов Краснодарского края рассказал о контроле нарушений природоохранного законодательства при санитарной рубке, производимой арендатором лесного участка.
Пресс-служба регионального Минприроды подчеркнула, что с января 2024 года организован ежедневный мониторинг лесопарка. Эта мера призвана не допустить нарушения режима особо охраняемой природной территории (ООПТ).
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Также сотрудники ведомства сообщили, что арендатор проводит выборочную санитарную рубку на основании актов лесопатологического обследования, проведенного филиалом ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Ставропольского края».
Судя по актам, устойчивость лесных насаждений нарушается из-за погоды, гниения стволов, внутривидовой конкуренции, сильных ветров и переувлажнения почвы.
Сотрудники Минприроды сообщили, что еще в 1980-1990 годах исследования показали, что в «Лесопарке Краснодарском» не сохранилось ни гектара естественных насаждений, а «нынешние порослевые древостои не реализуют высокий лесорастительный потенциал территории».
«Долинные дубравы реки Кубань утратили черты, характерные для этой формации лесов и находятся в состоянии дигрессии. Было установлено, что возобновление дуба черешчатого, который является строителем пойменных кубанских лесов, крайне неудовлетворительное или вообще отсутствует», — заявила пресс-служба Минприроды региона.
Поэтому территории и присвоили особый природоохранный статус, чтобы сохранить и восстановить основу экосистемы пойменных лесов, которую составляют дуб черешчатый, ива, тополь.
Также в министерстве сообщили, что арендатор лесного участка планирует посадку дуба черешчатого и пересадку краснокнижного кустарника кендыря сарматского.
Однако сейчас все работы приостановлены: «Ситуация находится под контролем всех возможных правоохранительных структур, проводится работа по установлению правомерности действий всех задействованных органов, учреждений и организаций».
Как сообщали Юга.ру, в феврале географы обнаружили в «Лесопарке Краснодарском» самую северную в мире популяцию подснежника альпийского.