В Краснодарском крае на время высокой пожароопасности ввели запрет на посещение лесов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Жителям и гостям Кубани временно запретили посещать лесные массивы региона

Минприроды Краснодарского края опубликовало приказ об ограничении пребывания граждан в лесах. Запрет на посещение лесов пешком или на автомобиле будет действовать до 26 марта.

В документе также указано, что лесные дороги перекроют шлагбаумами, а на въездах в массивы организуют пункты контроля.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что 6 и 7 марта в северо-восточных районах края прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса.

Читайте также:

В Краевом лесопожарном центре напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности можно получить штраф: для граждан от 15 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц от 30 тыс. до 110 тыс. рублей, для юридических лиц от 60 тыс. до 2 000 тыс. рублей (ст. 8.32 КоАП РФ).

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений, в соответствии со ст. 261 УК РФ предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. рублей. А за поджог грозит наказание до лишения свободы на срок до 10 лет.

Сообщить о лесном пожаре можно по телефонам:

  • 8-800-100-94-00 — прямая линия «Лесной охраны»;
  • 8-861-229-15-38 — диспетчерская служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писали Юга.ру, в Геленджике вечером 4 марта спасатели искали в лесу заблудившихся женщин.

Лесное хозяйство МЧС Пожароопасность

Новости

В Краснодарском крае на время высокой пожароопасности ввели запрет на посещение лесов
Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Ханты-Мансийск
ФК «Краснодар» переподписал контракт с Олакунле Олусегуном
В Краснодарском крае в 2023 году доля женщин на рынке труда составила 52% — аналитики
Суд прекратил уголовное дело против бывшего вице-мэра Краснодара из-за «деятельного раскаяния»
В Краснодаре покажут моноспектакль про Маяковского и его женщин

Лента новостей

Реклама на сайте