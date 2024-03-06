В Краснодарском крае на время высокой пожароопасности ввели запрет на посещение лесов
Жителям и гостям Кубани временно запретили посещать лесные массивы региона
Минприроды Краснодарского края опубликовало приказ об ограничении пребывания граждан в лесах. Запрет на посещение лесов пешком или на автомобиле будет действовать до 26 марта.
В документе также указано, что лесные дороги перекроют шлагбаумами, а на въездах в массивы организуют пункты контроля.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что 6 и 7 марта в северо-восточных районах края прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса.
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В Краевом лесопожарном центре напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности можно получить штраф: для граждан от 15 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц от 30 тыс. до 110 тыс. рублей, для юридических лиц от 60 тыс. до 2 000 тыс. рублей (ст. 8.32 КоАП РФ).
В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений, в соответствии со ст. 261 УК РФ предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. рублей. А за поджог грозит наказание до лишения свободы на срок до 10 лет.
Сообщить о лесном пожаре можно по телефонам:
- 8-800-100-94-00 — прямая линия «Лесной охраны»;
- 8-861-229-15-38 — диспетчерская служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
Как писали Юга.ру, в Геленджике вечером 4 марта спасатели искали в лесу заблудившихся женщин.